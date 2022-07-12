У "Дії" готові до запуску близько 10 нових послуг та документів: коли вони з’являться у застосунку

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що зараз готові до запуску близько 10 нових послуг та документів у Дії. Протягом місяця вони зʼявляться у вашому застосунку.

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

Електронне пенсійне посвідчення та посвідка на проживання — у бета-тесті вже цього тижня. На черзі тестування військових облігацій та перших послуг єНотаріату.

«Невдовзі відновлюємо в застосунку «шеринг техпаспорта». Ви знову зможете в декілька кліків пошерити документ із близькою людиною, яка користується вашим авто. Нагадаю, що запустили цю послугу на Diia Summit у лютому, але через війну були вимушені тимчасово зупинити її роботу», - додав він.

Ваші цифрові документи в застосунку незабаром матимуть переклад англійською.

«Паралельно ми продовжуємо працювати над топпроєктами, які потребують великої кількості інтеграцій та ресурсів нашої команди. Але саме вони є революційними. Розповідатиму про них згодом», - резюмував він.

Нагадаємо, що українські бійці встановили прапор України на острові Зміїний.

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