У «Дії» може з’явитися онлайн-розлучення вже цього літа: коли запустять нову послугу

Дія / © скриншот з відео

Реклама

В Україні вже цього літа може стати доступною нова цифрова послуга — розірвати шлюб можна буде онлайн через застосунок Дія.

Про це повідомила заступниця міністра юстиції з питань цифрової трансформації Ольга Рябуха в ефірі телемарафону, - пише Укрінформ.

За її словами, бета-тестування сервісу стартує орієнтовно вже за два тижні. Після місячного тестового періоду послугу планують відкрити для всіх користувачів.

Реклама

Наразі до тестування вже долучилися близько 250 пар, які готові скористатися новою функцією. Послуга буде доступною лише для повнолітніх громадян України, які не мають спільних неповнолітніх дітей.

Щоб подати заяву, один із партнерів має заповнити заявку у застосунку, вказати свої дані та дані другого з подружжя. Після цього система перевірятиме документи, зокрема паспорт і податковий номер, а також запропонує обрати дату відеоконференції.

Після оплати послуги обидві сторони повинні підтвердити заяву за допомогою «Дія.Підпису». Далі розпочинається обов’язковий термін очікування — 31 день плюс один додатковий день.

Упродовж цього часу кожен із подружжя може відкликати заяву або відмовитися від розлучення під час відеоконференції з реєстратором. Якщо ж обидві сторони підтверджують своє рішення, формується офіційний актовий запис про розірвання шлюбу, а паперове свідоцтво надсилатимуть поштою.

Реклама

У Міністерстві юстиції України наголошують, що процедура юридично повністю відповідає офлайн-формату через ДРАЦС, а права обох сторін залишаються захищеними. Також система автоматично блокуватиме оформлення заявки, якщо у подружжя є неповнолітні діти.

Нагадаємо, що раніше у “Дії” оновили важливу послугу для українців за кордоном: що змінилося

Новини партнерів