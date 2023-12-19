У "Дії" можна буде купити і продати авто: Зеленський розповів, коли запрацює послуга

Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск двох нових послуг у "Дії". Зокрема, обмін сертифікату на житло, а також купівлю-продаж автомобілів.

В "Дія" запровадять можливість купівлі та продажу автівок. Ця послуга стане доступною для українців вже в ніч на 20 грудня.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив 19 грудня під час Diia Summit 2023.

"Сьогодні опівночі запрацює онлайн послуга купівлі-продажу машин в "Дії". І я вас з цим вітаю", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що всього лише за 15 хвилин можна буде купити чи продати автівку через смартфон і отримати новий техпаспорт та номери поштою.

Це фактично звільнить мільйони людей від проходження зайвих бюрократичних процедур.

Загалом, за словами президента Зеленського, у "Дії" вже зареєстровано 20 млн користувачів. А сама вона надає доступ до 14 цифрових документів у смартфоні та понад 130 онлайн-сервісів – "від першого у світі цифрового паспорта до будівельних послуг та всеукраїнських опитувань".

Нагадаємо, Верховна Рада почне розглядати оновлений законопроєкт про розмитнення авто 2024 року. Документ передбачає запровадження послуги з розмитнення авто через застосунок "Дія". Подробиці розповів раніше віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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