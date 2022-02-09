У "Дії" можна буде отримати посвідчення ветерана та постраждалого учасника Революції Гідності

Відтепер понад 1,2 млн українців зможуть завжди мати при собі посвідчення ветерана в електронному вигляді.
Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати у застосунку "Дія".
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції Гідності можна буде отримати в "Дії". На сьогоднішньому засідання уряд підтримав це нововведення", — сказав Шмигаль.
За його словами, електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров додав, що відтепер понад 1,2 млн українців зможуть завжди мати при собі посвідчення ветерана в електронному вигляді.
"Посвідчення — лише перша із запланованих цифрових послуг. Готуємо ініціативи, які спростять життя ветеранів. Спільно з Мінветеранів впроваджуємо Єдиний держреєстр ветеранів війни", — зазначив міністр.
Нагадаємо, що в державному застосунку з’явиться новий розділ "Дія. Безбар’єрність".
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