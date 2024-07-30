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У "Дії" можна буде отримати військово-обліковий документ

У "Дії" можна буде отримати військово-обліковий документ

У Дії можна буде отримати військово-обліковий / Мінцифри

Документ з'явиться в кабінеті громадянина на порталі "Дія" протягом 10 хвилин після подачі заяви.

Військово-обліковий документ з Реєстру призовників тепер можна отримати на порталі "Дія" без візитів до установ. Він має таку ж юридичну силу, як паперовий, і може використовуватися для працевлаштування та на блокпостах.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Документ містить QR-код для перевірки дійсності та інформації з реєстру Оберіг, наприклад, про бронювання. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі є вся необхідна інформація про людину.

Як отримати військово-обліковий документ:

  • Авторизуйтесь на порталі "Дія" за допомогою КЕП.
  • Виберіть сервіс "Військово-обліковий документ" за посиланням.
  • Натисніть "Подати заяву".
  • Підпишіть заяву електронним підписом.

Документ з'явиться в кабінеті громадянина на порталі "Дія" протягом 10 хвилин.

Нагадаємо, в Одеському ТЦК та СП розповіли, що чоловіків від 18 до 25 років зараховують до категорії призовників.

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