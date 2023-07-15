У “Дії” можна буде подати звернення на 4 види соціальної допомоги

У “Дія-Звернення” планується запуск нового сервісу, який допоможе подати заявку на отримання 4 видів соціальної допомоги.

Про це повідомили в Telegram-каналі Мінсоцполітики.

У повідомленні уточнили, що йдеться про допомогу для дітей. Зокрема можна буде подати звернення на допомогу:

при усиновленні дитини;

на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

на дітей одиноким матерям.

У Мінсоцполітики просять для повного та якісного бета-тестування зголоситися осіб, яким ще не призначені таки види допомоги, але вони можуть подати заяву на її отримання через портал “Дія”.

“Ми будемо дууууууже вдячні, якщо ви додасте в анкету хоча б декілька таких осіб (особа 100% має право на отримання однієї з 4х допомог, але вона не зверталась до органів соціального захисту населення). Дані осіб ви можете вносити в цю анкету”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Мінцифри анонсували появу у "Дії" п’яти нових сервісів, зокрема йдеться про зміну місця проживання та документи про освіту.

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