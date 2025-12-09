У "Дії" хочуть повідомляти про неправильне паркування

«Дія» / © Державна податкова служба України/Facebook

За результатами першого ШІ-хакатону Diia.AIContest у застосунку «Дія» можуть з’явитися одразу кілька нових сервісів. Серед переможців — рішення, що дозволить фіксувати порушення правил паркування за допомогою фото та геолокації, а також ШІ-перекладач для офіційного засвідчення документів.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Мінцифри разом з EPAM Ukraine та WINWIN AI Center of Excellence провели перший хакатон Diia.AIContest, аби розробити нові сервіси для екосистеми «Дія» з використанням штучного інтелекту.

Три переможці отримали гранти на загальну суму 8000 дол. та підтримку від менторів EPAM Ukraine. Їхні рішення можуть з’явитися в застосунку «Дія».

Перше місце посіла команда «Роль ллмок переоцінена», яка представила ШІ-перекладач для офіційного затвердження документів . Рішення дозволяє повністю оцифрувати процес перекладу та нотаріального засвідчення особистих документів громадян через «Дію», роблячи його простішим і доступнішим.

Другу сходинку здобула команда ДіАІ. Завдяки їхньому сервісу користувачі зможуть фіксувати порушення правил паркування за допомогою фото та геолокації просто в «Дії». Це має зменшити кількість заторів і збільшити доступність паркомісць, зокрема для людей з інвалідністю.

Третє місце отримала команда ShiftWave AI, яка створила ШІ-конструктор юридичних документів. Сервіс дає змогу всього за кілька хвилин підготувати юридично коректні договори — без сумнівних шаблонів із мережі та витрат на юристів.

Серед інших рішень, розроблених учасниками хакатону:

ШІ-навігатор для комунальних сервісів — підказує, до якої установи звернутися з певною комунальною проблемою, та автоматично формує коректне звернення, економлячи час користувачів.

Сервіс перевірки фото на документи — гарантує, що фотографії, які подаються через «Дію», відповідатимуть вимогам з першого разу, надаючи миттєвий фідбек щодо якості знімка.

«Родовід» — цифрове генеалогічне дерево для дослідження, збереження та візуалізації історії власної родини.

Внутрішній ШІ-асистент «Яна» для дизайнерської команди. Він автоматизує рутинні завдання під час створення нових сервісів «Дії», пришвидшує прототипування ШІ-рішень для внутрішніх команд Мінцифри та партнерів, а також полегшує онбординг нових спеціалістів.

До слова, напередодні Мінцифри повідомило про тимчасове спрощення правил бронювання працівників критично важливих підприємств через портал «Дія». Щоб уникнути втрати броні важливими фахівцями через процедурні затримки, термін опрацювання заявок буде скорочено до 24 год. (замість трьох діб). Крім того, скасовується п’ятиденне очікування між заявами про анулювання бронювання.