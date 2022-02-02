У "Дії" не з'явився чи не генерується новий COVID-сертифікат про "бустер": що робити

У "Дії" не з'явився чи не генерується новий COVID-сертифікат про "бустер": що робити

У "Дії" після введення бустерної дози будуть відображатися два COVID-сертифікати.

Отримати "ковідний" сертифікат про бустерну дозу вакцини проти COVID-19 можна у "Дії", надіславши відповідний запит на порталі чи в застосунку. Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини. Утім, інколи в українців виникають проблеми з генерацією COVID-сертифікату.

У МОЗ розповіли, що робити, якщо не виходить згенерувати COVID-сертифікат про "бустер" у "Дії".

"Щоб отримати сертифікат, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку "Дія". Зробити це можна в перший же день введення дози вакцини проти COVID-19", - сказано в повідомленні.

У міністерстві кажуть, що серед найпоширеніших запитань, що робити, якщо:

новий COVID-сертифікат не з'явився у Дії;

документ не підтягується, навіть якщо перезамовити сертифікат;

після оновлення запиту в застосунку отримали два сертифікати, один з яких зі зменшеним терміном дії.

Отже, якщо COVID-сертифікат не оновився у "Дії", потрібно створити та надіслати (у вкладці "Послуги") запит на отримання нового документа. За кілька секунд у вкладці "Документи" з'явиться новий цифровий документ.

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Якщо документ не підтягується, то є ймовірність, що під час внесення даних про вакцинацію сталася помилка. Аби її виправити, необхідно звернутися до лікаря, який робив щеплення та перевірити, чи правильно внесені дані про імунізацію до електронної системи охорони здоров'я, а саме для "бустера".

У разі появи двох сертифікатів (один з них зі зменшеним терміном дії) після оновлення застосунку, панікувати не потрібно, так і має бути. Один COVID-сертифікат буде відображатися - новий, про "бустер", а інший - про дві дози вакцини від коронавірусу, який був раніше.

Але від 19 січня термін дії COVID-сертифікатів було скорочено до 270 днів і в ЄС, і в Україні, а тому кінцева дата його чинності змінилася.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у "Дії" з'явився COVID-сертифікат про бустерну дозу вакцини проти COVID-19. Як отримати і скільки діятиме, читайте тут.

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