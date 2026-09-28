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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
329
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1 хв

У «Дії» недоступні важливі документи та послуги: що сталося і коли все відновлять

У «Дії» тимчасово не відкриваються паспорти, водійські посвідчення та не працює частина сервісів.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Дія

Дія / © УНІАН

У п’ятницю, 28 вересня, у застосунку «Дія» тимчасово недоступні деякі документи та частина послуг через технічні роботи Державної міграційної служби.

Про це повідомляє пресслужба сервісу.

«Якщо найближчим часом плануєте користуватися документами, зокрема паспортами, посвідченнями водіїв, радимо взяти з собою їхні паперові або фізичні оригінали. Для підтвердження особи ви можете скористатися „єДокументом“ у „Дії“, — йдеться у заяві.

Команда сервісу працює над тим, щоб якнайшвидше все завершити та повернути користувачам «Дії» до звичного режиму.

Нагадаємо, українці можуть відновити втрачений або викрадений техпаспорт онлайн через застосунок «Дія» або за нотаріальною довіреністю. Як це зробити — розповідали.

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