У "Дії" оновили COVID-сертифікати: як згенерувати документ про нову дозу вакцини

Документ можна використовувати в Україні та за кордоном.

У застосунку "Дія" оновили COVID-сертифікати. Тепер у ньому можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Аби оновити сертифікат про щеплення, необхідно:

зайти до застосунку,

натиснути "Послуги",

вибрати "COVID-сертифікати",

натиснути "Отримати".

За словами голови міністерства, вже за декілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили, якщо ви отримали дві дози щеплення від коронавірусу понад рік тому, не варто розпочинати курс вакцинації заново. Потрібно просто зробити бустерне щеплення від коронавірусу та подовжити захист від важкого перебігу хвороби.

Читайте також: