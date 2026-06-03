У “Дії” оновили важливу послугу для українців за кордоном: що змінилося

Українці за кордоном / © NOS.nl

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У “Дії” оновили послугу подання заяв до Реєстру збитків для України у категорії А1.2 “Вимушене переміщення за межі України”. Вона стосується українців, які через повномасштабну війну були змушені виїхати за кордон або не можуть повернутися додому.

Деталі повідомила пресслужба “Дії”.

Після оновлення дані про перетин кордону мають коректно підтягуватися під час заповнення заяви. Якщо раніше користувачам не вдавалося завершити подання, у “Дії” радять спробувати ще раз.

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Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити місце проживання через повномасштабне вторгнення Росії та виїхали за межі України.

Також ця категорія стосується громадян, які на момент початку або під час війни перебували за кордоном і не можуть повернутися додому через бойові дії чи інші наслідки російської агресії.

Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі “Дія”, обрати послугу подання заяв до Реєстру збитків для України та перейти до категорії А1.2 “Вимушене переміщення за межі України”.

Далі необхідно перевірити дані, які автоматично підтягнуться до заяви, заповнити потрібну інформацію та надіслати заяву до Реєстру.

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У “Дії” наголошують, що кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на можливе майбутнє відшкодування.

Нагадаємо, Європейський Союз розглядає можливість запровадження жорстких обмежень щодо надання тимчасового захисту чоловікам з України мобілізаційного віку. Наразі у Брюсселі тривають активні дискусії про подовження легального статусу для українських біженців після березня 2027 року попри попередні домовленості цього більше не робити. У ЄС відверто визнають: війна триває, і Україна не стає безпечнішою. Проте подовжувати захист на абсолютно тих самих умовах чимало європейських держав уже не налаштовані.

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