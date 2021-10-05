У "Дії" починають тестувати нові COVID-сертифікати: хто їх може отримати

У "Дії" починають тестувати нові COVID-сертифікати: хто їх може отримати

Наразі у застосунку можна завантажити документ про щеплення.

В Україні розпочали тестування нові COVID-сертифікати в "Дії" - про результат ПЛР-тестування чи перенесення коронавірусу.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації України Олексй Вискуб.

"Ми поступово тестуємо цифрові COVID-сертифікати. Зокрема для ПЛР-тестування, такий сертифікат також з'явиться в "Дії". Він буде дійсним 72 години, як і результат тесту. Також ми розпочинаємо тестування COVID-сертифікатів для тих хто перехворів коронавірусом", - розповів Вискуб.

Представник Мінцифри каже, що вже найближчим часом в Україні будуть діяти три види сертифікатів на рівні ЄС:документ про вакцинацію, тестування та одужання від COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні найближчим часом планують посилити відповідальності за підробку COVID-сертифікатів. Відповідати за "липові" документи будуть як ті, хто їх продає і виготовляє, так і ті, хто їх купує. Відповідний законопроєкт Рада розгляне найближчими днями. Також МОЗ має намір позбавляти ліцензій ті медзаклади, працівників яких "ловитимуть" на повторних порушеннях.

Чому виникають проблеми з сертифікатами вакцинації в "Дії" і як діяти в такій ситуації

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