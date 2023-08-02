У "Дії" повернули послугу зміни місця проживання: Федоров розповів про покращення

Змінити місце проживання тепер можна у декілька кліків у "Дії".

У сервісі державних послуг онлайн "Дія" 2 серпня повернули та вдосконалили одну з найпопулярніших послуг – зміни місця проживання.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, тепер для зміни місця проживання не треба стояти в чергах, збирати документи, ходити до ЦНАПів та чекати кілька днів. Українцям достатньо зробити декілька кліків у "Дії" й статус у реєстрі змінюється автоматично.



"Послугою можуть користуватися жінки, діти та чоловіки непризовного віку. Для зміни місця проживання потрібно мати податковий номер, ID-картку або закордонний паспорт у застосунку. Щоб змінити місце проживання дитини, маєте бути повнолітнім та отримати дозвіл другого з батьків", - йдеться у повідомленні.

Федоров додав, що "Дія" співпрацює з Міністерством оборони України для відновлення цією послуги для чоловіків призовного віку. Згодом відбудеться і таке оновлення.

Нагадаємо, у "Дії" розпочали приймання заявок для отримання компенсації за зруйноване житло (інструкція).

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