У "Дії" призупинять важливі послуги: коли і що не працюватиме
Частина послуг у «Дії» не працюватиме через технічні роботи в реєстрах.
У застосунку та на порталі «Дія» стартують планові технічні роботи, через що частина сервісів тимчасово не працюватиме.
Про це повідомили в «Дії».
Призупинення послуг у реєстрі «Оберіг»
Повідомляється, що через технічні роботи в реєстрі «Оберіг» до 9:00 21 березня буде недоступний комплекс послуг, пов’язаних із військовим обліком. Зокрема, користувачі не зможуть скористатися такими сервісами:
відображення військово-облікового документа;
бронювання працівників і продовження його терміну;
надання відомостей про персонал із Реєстру військовозобов’язаних;
анулювання бронювання.
Перереєстрація транспортних засобів
Другий етап робіт стосуватиметься Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Через його оновлення послуга перереєстрації авто буде недоступна від 17:00 21 березня до 20:00 23 березня.
«Радимо заздалегідь подбати про необхідні послуги, щоб уникнути незручностей. Усі інші сервіси в „Дії“ працюватимуть без пауз», — зазначили в «Дії».
Нагадаємо, через планові технічні роботи в сервісі «Оберіг» тимчасово не працюватиме застосунок «Резерв+». Через це не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.