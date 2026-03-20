Укрaїнa
272
1 хв

У "Дії" призупинять важливі послуги: коли і що не працюватиме

Частина послуг у «Дії» не працюватиме через технічні роботи в реєстрах.

Руслана Сивак
Застосунок «Дія» / © Міністерство цифрової трансформації

У застосунку та на порталі «Дія» стартують планові технічні роботи, через що частина сервісів тимчасово не працюватиме.

Про це повідомили в «Дії».

Призупинення послуг у реєстрі «Оберіг»

Повідомляється, що через технічні роботи в реєстрі «Оберіг» до 9:00 21 березня буде недоступний комплекс послуг, пов’язаних із військовим обліком. Зокрема, користувачі не зможуть скористатися такими сервісами:

  • відображення військово-облікового документа;

  • бронювання працівників і продовження його терміну;

  • надання відомостей про персонал із Реєстру військовозобов’язаних;

  • анулювання бронювання.

Перереєстрація транспортних засобів

Другий етап робіт стосуватиметься Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Через його оновлення послуга перереєстрації авто буде недоступна від 17:00 21 березня до 20:00 23 березня.

«Радимо заздалегідь подбати про необхідні послуги, щоб уникнути незручностей. Усі інші сервіси в „Дії“ працюватимуть без пауз», — зазначили в «Дії».

Нагадаємо, через планові технічні роботи в сервісі «Оберіг» тимчасово не працюватиме застосунок «Резерв+». Через це не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.

