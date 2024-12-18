У "Дії" тепер доступні пенсійні посвідчення: подробиці нової функції

Українці відтепер можуть отримати лише електронне пенсійне посвідчення, без паперового аналога. Цей підхід значно пришвидшує процес оформлення та дозволяє уникнути візитів до державних установ.

Про це повідомляє сервіс державних послуг "Дія".

Подати заявку на електронне посвідчення можна онлайн через вебпортал Пенсійного фонду. Для цього необхідно мати запис у Реєстрі застрахованих осіб і номер платника податків. Щойно документ буде готовий, він автоматично з’явиться в застосунку "Дія".

Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться до "Дії" автоматично.

Посвідчення за інвалідністю, втратою годувальника чи вислугою років потрібно додати вручну. Для цього у "Дії" виберіть "Додати документ" і знайдіть опцію "Пенсійне посвідчення".

Схожий підхід раніше запровадили для посвідчення водія. Сьогодні кожен п’ятий українець, замінюючи документ у "Дії", обирає лише цифровий варіант.

Нагадаємо, українці можуть залишитися без пенсій через можливе рішення територіальних органів Пенсійного фонду або суду. Однак ці зміни стосуватимуться лише певної категорії людей. Деталі — у ексклюзиві ТСН.ua.

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