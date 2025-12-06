- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 389
- Час на прочитання
- 1 хв
У "Дії" тимчасово недоступні популярні послуги: що сталося
Тимчасові перебої у доступі до сервісів ВПО пов’язані з оновленням бази даних.
У суботу, 6 грудня, в додатку «Дія» користувачі, які звертаються за послугами, пов’язаними з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), можуть зіткнутися з тимчасовим обмеженням доступу.
Про це повідомили у пресслужбі «Дії«.
Повідомляється, що причина обмежень — проведення планових технічних робіт у Єдиній інформаційній базі даних ВПО. Наразі команда Міністерства соціальної політики України працює над підвищенням стабільності, продуктивності та безпеки системи, щоб сервіс працював ще ефективніше.
За повідомленням відомства, вже завтра, 7 грудня, доступ до всіх сервісів буде повністю відновлено, і користувачі зможуть продовжити користуватися онлайн-послугами без перешкод.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі масово повідомляли про помилки в застосунку «Дія». У сервісі збій підтвердили, а причиною назвали старт програми "Зимова підтримка«.