ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
389
Час на прочитання
1 хв

У "Дії" тимчасово недоступні популярні послуги: що сталося

Тимчасові перебої у доступі до сервісів ВПО пов’язані з оновленням бази даних.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Дія

Дія / © Державна податкова служба України/Facebook

У суботу, 6 грудня, в додатку «Дія» користувачі, які звертаються за послугами, пов’язаними з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), можуть зіткнутися з тимчасовим обмеженням доступу.

Про це повідомили у пресслужбі «Дії«.

Повідомляється, що причина обмежень — проведення планових технічних робіт у Єдиній інформаційній базі даних ВПО. Наразі команда Міністерства соціальної політики України працює над підвищенням стабільності, продуктивності та безпеки системи, щоб сервіс працював ще ефективніше.

За повідомленням відомства, вже завтра, 7 грудня, доступ до всіх сервісів буде повністю відновлено, і користувачі зможуть продовжити користуватися онлайн-послугами без перешкод.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі масово повідомляли про помилки в застосунку «Дія». У сервісі збій підтвердили, а причиною назвали старт програми "Зимова підтримка«.

Дата публікації
Кількість переглядів
389
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie