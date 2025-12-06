У "Дії" тимчасово недоступні популярні послуги: що сталося

Дія / © Державна податкова служба України/Facebook

Реклама

У суботу, 6 грудня, в додатку «Дія» користувачі, які звертаються за послугами, пов’язаними з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), можуть зіткнутися з тимчасовим обмеженням доступу.

Про це повідомили у пресслужбі «Дії«.

Повідомляється, що причина обмежень — проведення планових технічних робіт у Єдиній інформаційній базі даних ВПО. Наразі команда Міністерства соціальної політики України працює над підвищенням стабільності, продуктивності та безпеки системи, щоб сервіс працював ще ефективніше.

Реклама

За повідомленням відомства, вже завтра, 7 грудня, доступ до всіх сервісів буде повністю відновлено, і користувачі зможуть продовжити користуватися онлайн-послугами без перешкод.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі масово повідомляли про помилки в застосунку «Дія». У сервісі збій підтвердили, а причиною назвали старт програми "Зимова підтримка«.