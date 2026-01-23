У "Дії" тимчасово не працюватимуть деякі послуги: що відомо

Дія / © Міністерство цифрової трансформації

Цими вихідними, 24 та 25 січня, у роботі державних електронних сервісів відбудуться зміни. Через технічне оновлення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) низка послуг у застосунку та на порталі «Дія» буде недоступною.

Про це повідомили у пресслужбі «Дія».

Що саме не працюватиме в застосунку

Найбільші обмеження стосуватимуться сервісів для внутрішньо переміщених осіб та отримувачів соціальної допомоги. Зокрема, у мобільному застосунку на паузі будуть:

Оформлення та скасування довідки ВПО;

Зміна адреси фактичного проживання переселенців;

Подання заяв на комплексну допомогу для ВПО;

Оформлення базової соціальної допомоги.

Обмеження на порталі «Дія»

Технічні роботи також вплинуть на цифрові послуги, пов’язані з усиновленням та опікою. На вебпорталі тимчасово неможливо буде:

Подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі, прийомні батьки чи батьки-вихователі;

Записатися на консультацію з усиновлення дитини;

Продовжити статус кандидата або знятися з обліку.

Фахівці проводять планове технічне оновлення системи для покращення якості надання послуг у майбутньому.

«Щойно роботи завершаться, ми повідомимо. Стежте за оновленнями в Дії.», — повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, в Україні запускають пілотний проєкт «Обрій», який об’єднає сервіси Центрів зайнятості з порталом «Дія». Тепер знайти роботу або оформити статус безробітного можна буде онлайн без зайвих візитів до держустанов.