-
- Укрaїнa
- 158
- 1 хв
У "Дії" тимчасово не працюватимуть деякі послуги: що відомо
У «Дії» проводитимуть технічні роботи. Частину соцпослуг обмежать на два дні.
Цими вихідними, 24 та 25 січня, у роботі державних електронних сервісів відбудуться зміни. Через технічне оновлення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС) низка послуг у застосунку та на порталі «Дія» буде недоступною.
Про це повідомили у пресслужбі «Дія».
Що саме не працюватиме в застосунку
Найбільші обмеження стосуватимуться сервісів для внутрішньо переміщених осіб та отримувачів соціальної допомоги. Зокрема, у мобільному застосунку на паузі будуть:
Оформлення та скасування довідки ВПО;
Зміна адреси фактичного проживання переселенців;
Подання заяв на комплексну допомогу для ВПО;
Оформлення базової соціальної допомоги.
Обмеження на порталі «Дія»
Технічні роботи також вплинуть на цифрові послуги, пов’язані з усиновленням та опікою. На вебпорталі тимчасово неможливо буде:
Подати заявку на статус кандидата в усиновлювачі, прийомні батьки чи батьки-вихователі;
Записатися на консультацію з усиновлення дитини;
Продовжити статус кандидата або знятися з обліку.
Фахівці проводять планове технічне оновлення системи для покращення якості надання послуг у майбутньому.
«Щойно роботи завершаться, ми повідомимо. Стежте за оновленнями в Дії.», — повідомили у пресслужбі.
