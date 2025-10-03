- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 905
- Час на прочитання
- 1 хв
У "Дії" українці зможуть бачити, хто переглядав їхні дані в реєстрах
Кожен доступ до даних українців тепер буде відображатися у «Дії» та надсилатися користувачу у вигляді сповіщення.
Українці незабаром зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні персональні дані у державних реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
Ця ініціатива спрямована на підвищення прозорості та захисту даних громадян.
Що зміниться
Система фіксуватиме кожен випадок обміну даними українців між різними державними органами.
Кожен громадянин отримуватиме сповіщення в застосунку «Дія» про те, хто саме, коли і з якою метою звертався до його даних у реєстрах.
Як зазначається, такий крок забезпечує прозорість взаємодії з даними та має на меті захист від можливих зловживань посадовців. Впроваджуються найкращі європейські практики захисту даних.
Важливо: Сповіщення про взаємодію з даними не стосуватимуться випадків, пов’язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.
Про запуск самого функціоналу сповіщень у «Дії» обіцяють повідомити додатково згодом.
