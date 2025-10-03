У "Дії" українці зможуть бачити, хто переглядав їхні дані в реєстрах

Застосунок «Дія»

Українці незабаром зможуть бачити, хто і з якою метою переглядає їхні персональні дані у державних реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Ця ініціатива спрямована на підвищення прозорості та захисту даних громадян.

Що зміниться

Система фіксуватиме кожен випадок обміну даними українців між різними державними органами.

Кожен громадянин отримуватиме сповіщення в застосунку «Дія» про те, хто саме, коли і з якою метою звертався до його даних у реєстрах.

Як зазначається, такий крок забезпечує прозорість взаємодії з даними та має на меті захист від можливих зловживань посадовців. Впроваджуються найкращі європейські практики захисту даних.

Важливо: Сповіщення про взаємодію з даними не стосуватимуться випадків, пов’язаних із розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

Про запуск самого функціоналу сповіщень у «Дії» обіцяють повідомити додатково згодом.

