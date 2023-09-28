У "Дії" з'явилася важлива функція для людей, які втратили житло: про що йдеться

Так, в "Дії" додали житлові сертифікати на виплати за зруйноване майно. За допомогою нього людина може дізнатися суму компенсації та розпочати пошук нового житла.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Як пояснив міністр, українці, які подавали заяву про знищене майно, отримають житловий сертифікат у "Дії". З нього можна дізнатися суму компенсації та розпочати пошуки майбутнього помешкання. А вже з листопада – використати сертифікат на покупку житла.

"Щоб отримати компенсацію за зруйноване майно, потрібна лише "Дія". За кілька кліків подаєте заяву, дані автоматично підтягнуться з реєстрів. Послугою вже скористалися 3 685 українців", – повідомив Федоров.

Послугу запустили разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури за підтримки USAID / UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" і Світового банку.

Раніше зазначалося, що на порталі "Дія" запрацюють 4 нові послуги. Йдеться про: допомогу при всиновленні дитини; допомога з доглядом за хворою дитиною; допомога людям з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю та допомогу на дитину одинокій матері або батьку.

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