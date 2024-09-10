У "Дії" з’явилися свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені

Тепер не потрібно шукати оригінали документів для працевлаштування, оформлення пільг або підтвердження зміни прізвища.

У додатку "Дія" тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

У відомстві повідомили, що згідно з новими правилами, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку буде автоматично додаватися в додаток "Дія" за допомогою податкового номера. Все, що потрібно, це увійти в додаток, і документ з’явиться у списку доступних.

Автоматичне додавання свідоцтв в "Дію" буде можливим, якщо:

У Державному реєстрі актів цивільного стану є інформація про свідоцтво, і в документі зазначено податковий номер.

Ви є громадянином України віком від 14 років і маєте підтверджений податковий номер.

Нагадаємо, що у додатку "Дія" нещодавно стала доступна послуга "Шлюб онлайн".

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