У "Дії" з’явилися свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені

Тепер не потрібно шукати оригінали документів для працевлаштування, оформлення пільг або підтвердження зміни прізвища.
У додатку "Дія" тепер доступні нові цифрові документи: свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
У відомстві повідомили, що згідно з новими правилами, свідоцтво про народження дитини будь-якого віку буде автоматично додаватися в додаток "Дія" за допомогою податкового номера. Все, що потрібно, це увійти в додаток, і документ з’явиться у списку доступних.
Автоматичне додавання свідоцтв в "Дію" буде можливим, якщо:
- У Державному реєстрі актів цивільного стану є інформація про свідоцтво, і в документі зазначено податковий номер.
- Ви є громадянином України віком від 14 років і маєте підтверджений податковий номер.
Нагадаємо, що у додатку "Дія" нещодавно стала доступна послуга "Шлюб онлайн".
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