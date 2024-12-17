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У "Дії" з’явиться функція повідомлення про поганий зв'язок, - Федоров

У "Дії" з’явиться функція повідомлення про поганий зв'язок, - Федоров

Застосунок "Дія" / Фото: УНІАН

Послуга працюватиме навіть за відсутності інтернету.

Уряд ухвалив нову постанову, яка дозволить українцям повідомляти про проблеми зі зв’язком через застосунок "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Якщо у вас не вантажаться сторінки, не проходять дзвінки чи не надсилаються повідомлення — зможете повідомити про це через Дію", - йдеться в повідомленні.

Федоров заявив, що українці повинні мати змогу зателефонувати рідним, викликати екстрені служби або переглянути карту повітряних тривог, незважаючи на відключення світла.

"Запустимо послугу, щоб ви оперативно повідомляли про відсутність звʼязку, а регулятор виправляв цю ситуацію", - зазначив віцепрем'єр-міністр.

Послуга працюватиме навіть за відсутності інтернету: як тільки зʼявиться підключення, ваше повідомлення надійде регулятору зв’язку.

"Ваші повідомлення в Дії допоможуть швидше визначати, де зв’язок працює нестабільно, щоб усунути цю проблему. Послугу запустимо вже дуже скоро, стежте за оновленнями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні запустили "Дія.Картку" для виплат від держави.

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