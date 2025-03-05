У "Дії" з'явиться нова функція — "Дозвіл на зброю": подробиці

Нова послуга стане доступною для українців вже в цьому місяці.

Найближчим часом у "Дії" буде запущена послуга "Дозвіл на зброю", оскільки бета-тестування вже добігає кінця.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Я хочу анонсувати послугу у "Дії", яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це "Дозвіл на зброю". Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті", - сказав Федоров.

Міністр зазначив, що нова послуга у "Дії" буде комплексною, охоплюючи не лише подання заявки на дозвіл на зброю, але й можливість отримання відповідного документа у додатку, який буде достатньо пред'явити за потреби.

"Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у "Дії", QR-код, як завжди", - сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бронювання можна підтвердити через "Дію", не звертаючись до ТЦК, використовуючи лише електронний військово-обліковий документ.

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