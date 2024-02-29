У "Дії" зʼявиться помічниця Надія на основі штучного інтелекту: Федоров пояснив навіщо

Це буде чатбот нового покоління, який спілкуватиметься людською мовою і допоможе розвʼязати нескладну проблему.

У додатку "Дія" зʼявиться так звана помічниця Надія на основі штучного інтелекту.

Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.

Головні переваги нововведення – швидкість та економія часу команди підтримки "Дії". Зараз помічницю Надію поки тестують та допрацьовують.

"Нещодавно був черговий борд із командою "Дії", обговорювали статуси проєктів. Одна з ідей, над якою працюємо, – помічник на основі штучного інтелекту, який допоможе контактному центру відповідати на звернення. Помічницю зватимуть Надія. Хочемо використати для цього технологічне рішення від однієї з топових міжнародних компаній. Це буде чатбот нового покоління, який у чаті спілкуватиметься людською мовою й допоможе розв’язати нескладну проблему. Його основними перевагами будуть швидкість відповіді та економія часу й ресурсів команди підтримки "Дії", – написав Федоров.

За його словами, зараз якість відповідей AI-помічника є задовільною на 80%. Проте, як пообіцяв міністр, буде ще краще.

"Плюс не зовсім влаштовує швидкість відповідей. Працюємо й над цим. Це буде революційна технологія не лише для України, а й для урядів усього світу. Під час бета-тестування зможете навчити помічника якісніше відповідати на запити. Я впевнений, що штучний інтелект – це більше про можливості. Зараз відбуваються великі зміни в кожній сфері, в кожну сферу життя він інтегрується. Мінцифри продовжує працювати над законодавчим полем для ШІ та інтегрувати його в освіту", – зазначив він.

Нагадаємо, тема штучного інтелекту 2023 року набрала максимальних обертів: одні за його розвиток і впровадження, інші – проти, пророкуючи глобальні катастрофи.

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