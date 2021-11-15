У "Дії" з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус: як завантажити документ (інструкція)

У "Дії" з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус: як завантажити документ (інструкція)

Діє COVID-сертифікат для людей, які одужали після коронавірусу, не більше 90 днів.

У застосунку "Дія" з'явився COVID-сертифікат для тих, хто перехворів на коронавірус. Без офіційної фіксації перенесеної хвороби у реєстрі сертифікат не підтягнеться.

Про це повідомляється на сайті "Дії".

"Сертифікат доступний у застосунку "Дія" на 15-й день від моменту, як лікар внесе позитивний діагноз та правильні дані в медичний реєстр (ЕСОЗ). Запис в медичному реєстрі має виглядати так: "U07.1 — 2019-nCoV гостра респіраторна хвороба". Сертифікат сформується, лише якщо запис буде саме таким", - сказано у повідомленні.

Термін дії COVID-сертифікату про одужання - 90 днів. Оформляти такий документ можна буде не частіше, ніж двічі на рік.

Аби сертифікат завантажився, його потрібно самостійно згенерувати, виконавши такі дії:

Завантажити "Дію"; Обрати "Додати COVID-сертифікат" або в "Послугах" - "COVID- сертифікат" та натиснути "Почати"; Серед типів сертифікатів обрати "Сертифікат про одужання"; Надати згоду на передавання медичних даних та натиснути "Отримати сертифікат"; COVID-сертифікат про одужання з'явиться у розділі "Документи".

Згенерований сертифікат буде доступний тільки в застосунку "Дія".

У "Дії" додають, що COVID-сертифікати на підставі ПЛР-тесту зараз тестуються, незабаром вони будуть доступні всім.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що демонстрація COVID-сертифікатів або довідок про вакцинацію не є розголошенням медичної таємниці.

"Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а в документах про вакцинацію цих жодних відомостей немає, - пояснюють у МОЗ. - Таким чином, правоохоронці під час перевірок дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред’явити COVID-сертифікат, не порушуючи закон".

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