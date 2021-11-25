У "Дії" з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати

У "Дії" з'явився новий різновид COVID-сертифікатів: який і як згенерувати

COVID-сертифікати про вакцинацію отримали понад 900 тисяч українців.

У застосунку "Дія" з'явилася можливість згенерувати COVID-сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту. "Ковід"-документ наразі перебуває на стадії бета-тестування.

Про це повідомляється на сайті Міністерства цифрової трансформації.

"Відсьогодні Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ запускає бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку Дія. Сертифікат діятиме 72 години від моменту здавання аналізу", - сказано в повідомленні.

Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій, але Мінцифра спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших до Електронної системи охорони здоров’я. Українців запевнили, що незабаром вони відображатимуться в застосунку.

За посиланням ви можете зареєструватися на тестування з метою отримання сертифіката.

Як генерується сертифікат:

Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в "Дії" треба натиснути "Послуги", Обрати пункт "COVID-сертифікати" Натиснути "Згенерувати сертифікат" Надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я. Дані підтягнуться автоматично.

Сертифікат після цього з’явиться поруч із іншими цифровими документами в застосунку.

Наразі в застосунку "Дія" також доступні: міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та "зелений" діють 365 днів.

У Мінцифри додали, що вже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію.