У "Дії" з'являться п'ять найочікуваніших функцій: що відомо

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало п'ять нових сервісів, які незабаром стануть доступними в застосунку "Дія". Серед них – унікальна можливість одружитися онлайн та отримати цифрові версії важливих документів.

Команда Мінцифри працює над впровадженням понад 100 нових послуг у застосунку "Дія". Серед найближчих новинок – п'ять сервісів, які значно спростять життя українців.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров для Liga.net.

Шлюб онлайн

Це революційний сервіс, який дозволить одружитися всього в кілька кліків. Україна стане першою країною у світі, де реєстрація шлюбу буде доступна через мобільний застосунок. Наречені зможуть подати заяву в "Дії", засвідчити її Дія.Підписом, а потім провести церемонію через відеоконференцію з реєстратором ДРАЦС. Свідоцтво про шлюб можна буде отримати поштою або кур'єром.

Електронне бронювання

Спільно з Мінекономіки та Міноборони розробляється сервіс електронного бронювання на порталі "Дія". Він дозволить критично важливим підприємствам і тим, які забезпечують потреби Сил оборони, швидко оформити бронювання працівників. Процес, який раніше міг тривати тижнями, тепер займатиме близько години.

Цифрові свідоцтва

У "Дії" з'являться цифрові версії свідоцтв про народження дітей, шлюб, розлучення та зміну імені. Ці документи будуть автоматично доступні в застосунку та стануть у пригоді в разі оформлення на роботу, підтвердження зміни прізвища чи оформлення пільг.

Відображення дозволу на зброю

У співпраці з МВС розробляється функція, яка дозволить користувачам "Дії" бачити інформацію про свої дозволи на зброю та замовляти витяги з Єдиного реєстру зброї.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Розширення можливостей Дія.Підпису дозволить юридичним особам використовувати цю технологію для підписання документів та авторизації. Це значно прискорить роботу бізнесу та зробить процеси прозорішими.

Нагадаємо, раніше Федоров повідомляв, що незабаром у "Дії" відображатимуться медичні дані користувачів. Українці отримають можливість зручно зареєструватися як пацієнти в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ), обрати сімейного лікаря, а також подати чи розірвати декларацію. Це дозволить не витрачати час на візит до лікарні та очікування в чергах.

Бронювання від мобілізації буде через "Дію"!

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