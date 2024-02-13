У "Дії" з'являться вісім нових послуг – Федоров розповів подробиці

В Україні чотири роки тому запрацював застосунок "Дія" – держава у смартфоні. Станом на сьогодні ним користується понад 20 млн людей. У застосунку доступні 14 цифрових документів і понад 30 сервісів, а на порталі – понад 100 послуг.

Віцепремʼєр і очільник Мінцифри Михайло Федоров анонсував вісім нових послуг у "Дії". Про це він розповів Liga.net.

Розмитнення авто

Понад рік команда Мінцифри працює над тим, щоб запустити послугу.

"Ми вже подавали два законопроєкти, однак їх не підтримали у Верховній Раді. Тож доопрацювали, внесли зміни, щоб знайти компроміс із депутатами й дотиснути до результату", – пояснює віцепремʼєр.

Так, для розрахунку ціни враховуватимуть лише сталі характеристики, на які не може вплинути митник.

"Вводите VIN-код автомобіля, "Дія" допомагає зазначити необхідні дані й інформацію, заповнити митну декларацію. Далі засвідчуєте електронним підписом, сплачуєте митні платежі, перетинаєте кордон, де й відбудеться митне оформлення", – описує алгоритм Федоров.

Онлайн-шлюб

Майже рік тому у "Дії" запустили можливість подати заяву про шлюб на порталі. Пара підписує заяву Дія.Підписом, а далі потрібно просто прийти у визначений час на весільну церемонію. Загалом понад 19 000 українців скористалися сервісом.

Зараз триває цифровізація шлюбу, зокрема повний цикл одруження у "Дії". Можна буде зареєструвати шлюб просто з дому чи навіть коли наречений і наречена перебувають у різних містах.

Сервіси для ветеранів ЗСУ

Послуги для ветеранів мають мінімізувати бюрократію в армії. Команда працює над можливістю отримати статус учасника бойових дій; статус особи з інвалідністю внаслідок війни; статус члена сім’ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України.

Кабінет пацієнта

Зараз триває розробка Кабінету пацієнта. Користувачі "Дії" зможуть зареєструватися чи авторизуватися в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). А далі вибрати лікаря і підписати з ним декларацію чи навпаки – скасувати дію декларації й обрати іншого лікаря. Також у користувача буде доступ до персональних даних в ЕСОЗ, за потреби можна буде змінити їх. Наприклад, прізвище після одруження чи номер телефону.

Команда Мінцифри працює й над медичними сповіщеннями в "Дії". Замість звичних смс повідомлення від ЕСОЗ надходитимуть у застосунку – це будуть рецепти, направлення тощо.

Відкритий код "Дії"

"Дія" стане продуктом із відкритим кодом, як "роблять усі прогресивні країни". "Ми б могли зробити це й раніше, однак війна спричинила нові виклики для цифрової держави й наша команда займалася запуском пріоритетних для українців сервісів", – каже Федоров.

Відкритий код дасть змогу експортувати застосунок до інших країни й далі супроводжувати його інтеграцію, а також будувати win-win відносини з іншими державами.

"Так ми показуємо нашим партнерам, що можемо не лише отримувати допомогу від країн, а й ділитися власними цифровими продуктами", - наголошує Федоров.

Більше документів у застосунку

У "Дії" запустять одразу кілька нових цифрових документів. Це будуть освітні атестати й дипломи, актові записи цивільного стану про народження, зміну імені, шлюб і розлучення. Окрім відображення у "Дії" батьків свідоцтва про народження дитини, відображатиметься і власне свідоцтво про народження та дітей старших 18 років.

Команда працюватиме над тим, щоб українці могли шерити копії цих документів через застосунок. Це допоможе під час працевлаштування, коли потрібно підтвердити вищу освіту, у процесі підвищення наукового ступеня та в інших життєвих ситуаціях.

Дія.Підпис для юридичних осіб

Дія.Підпис можуть застосувати фізичні особи, щоб отримати держпослуги або скористатися різними сервісами. Наприклад, купити квитки в застосунку "Укрзалізниці" чи пройти навчання зі штучного інтелекту.

"Для цього потрібно просто кліпнути очима – і біометрія вашого обличчя звіряється з біометрією фото в реєстрі. Загалом українці скористалися Дія.Підписом понад 26 млн разів", – пояснює Михайло Федоров.

Мінцифра націлена зробити Дія.Підпис і для юридичних осіб. Уряд уже підтримав відповідну постанову, що значно спростить ведення бізнесу, допоможе пришвидшити процеси та зробити прозорими дії підприємців.

"Дія" для партнерів

Уже 15 000 партнерів інтегрували сервіси "Дії", наводить число Федоров. Зокрема, шеринг документів і Дія.Підпис. У кілька кліків без паперів ви можете відкрити рахунок у банку, заселитися в готель чи застрахувати життя або авто.

Також Мінцифра розробляє новий сценарій інтеграції, що дасть змогу партнерам авторизувати користувачів "Дії" з отриманням ПІБ, номера телефону і пошти.

"Тобто ви авторизуєтеся на ресурсі партнера і розумієте, що так передаєте певний набір інформації для автоматичного заповнення даних профілю замість того, щоб вводити їх вручну", - каже Федоров.

Нагадаємо, Федоров прокоментував ймовірність онлайн-голосування та мобілізації у "Дії".

Читайте також провідні новини дня: