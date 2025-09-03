У "Дії" запрацювала послуга щодо бронювання працівників

Додаток «Дія» / © Міністерство цифрової трансформації

В Україні від 3 вересня критично важливі підприємства, які працюють у прифронтових районах, отримали можливість бронювати 100% своїх військовозобов’язаних працівників. Раніше ця норма становила 50%.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Зазначається, що таке рішення має на меті підтримати бізнес в умовах війни та забезпечити потреби оборони.

«Це рішення дозволить зберегти робочі місця та водночас забезпечити Збройні Сили необхідними ресурсами», — пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Як відбувається бронювання через «Дію»

Запит від підприємства: Критично важливе підприємство, що працює в зоні бойових дій, звертається до обласної військової адміністрації з проханням збільшити ліміт бронювання до 100%.

Перевірка та погодження: Обласна військова адміністрація перевіряє діяльність підприємства. У разі позитивного рішення вона звертається до державного органу, який визначив підприємство критично важливим.

Збільшення ліміту: Державний орган через портал «Дія» збільшує ліміт бронювання до 100%.

Бронювання працівників: Підприємство за допомогою порталу «Дія» додатково бронює усіх своїх військовозобов’язаних працівників.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабінет Міністрів України вніс зміни до правил бронювання військовозобов’язаних, дозволивши підприємствам, що працюють у зонах бойових дій, бронювати до 100% своїх працівників.