ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
610
Час на прочитання
1 хв

У "Дії" запускають нову корисну функцію для водіїв

Новий сервіс у «Дії» дозволить водіям замінити пошкоджений чи втрачений техпаспорт просто з телефона.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Заміна техпаспорта в «Дії»

Заміна техпаспорта в «Дії» / © "Дія"

У «Дії» запустять послугу із заміни техпаспорта авто і закликають українських водіїв долучитися до бета-тестування.

Про це повідомляється у телеграм-каналі «Дія».

Завдяки новій послузі в «Дії» автовласники зможуть замінити втрачений чи пошкоджений техпаспорт без поїздок до сервісних центрів і талончиків.

«Готуємося до запуску нової послуги для автовласників у Дії, тож потрібна ваша допомога. Подавайтеся на бета-тест заміни техпаспорта. Так ви першими скористаєтеся зручним сервісом, а ще допоможете команді впевнитися, що все літає», — йдеться у заяві.

Записатися на бета-тест послуги можна на порталі «Дія» за цим посиланням.

Вимоги до тестувальників:

  • вік тестувальника має бути від 18 років;

  • треба мати верифіковану картку платника податків та біометричний документ у «Дії»;

  • треба бути власником авто і мати свідоцтво про реєстрацію машини в «Дії».

До слова, у квітні Сервісні центри МВС України змінили правила. Стало відомо, що може бути підставою для відмови в наданні послуг.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
610
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie