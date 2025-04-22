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- Укрaїнa
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У "Дії" запускають нову корисну функцію для водіїв
Новий сервіс у «Дії» дозволить водіям замінити пошкоджений чи втрачений техпаспорт просто з телефона.
У «Дії» запустять послугу із заміни техпаспорта авто і закликають українських водіїв долучитися до бета-тестування.
Про це повідомляється у телеграм-каналі «Дія».
Завдяки новій послузі в «Дії» автовласники зможуть замінити втрачений чи пошкоджений техпаспорт без поїздок до сервісних центрів і талончиків.
«Готуємося до запуску нової послуги для автовласників у Дії, тож потрібна ваша допомога. Подавайтеся на бета-тест заміни техпаспорта. Так ви першими скористаєтеся зручним сервісом, а ще допоможете команді впевнитися, що все літає», — йдеться у заяві.
Записатися на бета-тест послуги можна на порталі «Дія» за цим посиланням.
Вимоги до тестувальників:
вік тестувальника має бути від 18 років;
треба мати верифіковану картку платника податків та біометричний документ у «Дії»;
треба бути власником авто і мати свідоцтво про реєстрацію машини в «Дії».
До слова, у квітні Сервісні центри МВС України змінили правила. Стало відомо, що може бути підставою для відмови в наданні послуг.