У "Дії" запускають нову корисну функцію для водіїв

Заміна техпаспорта в «Дії» / © "Дія"

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У «Дії» запустять послугу із заміни техпаспорта авто і закликають українських водіїв долучитися до бета-тестування.

Про це повідомляється у телеграм-каналі «Дія».

Завдяки новій послузі в «Дії» автовласники зможуть замінити втрачений чи пошкоджений техпаспорт без поїздок до сервісних центрів і талончиків.

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«Готуємося до запуску нової послуги для автовласників у Дії, тож потрібна ваша допомога. Подавайтеся на бета-тест заміни техпаспорта. Так ви першими скористаєтеся зручним сервісом, а ще допоможете команді впевнитися, що все літає», — йдеться у заяві.

Записатися на бета-тест послуги можна на порталі «Дія» за цим посиланням.

Вимоги до тестувальників:

вік тестувальника має бути від 18 років;

треба мати верифіковану картку платника податків та біометричний документ у «Дії»;

треба бути власником авто і мати свідоцтво про реєстрацію машини в «Дії».

До слова, у квітні Сервісні центри МВС України змінили правила. Стало відомо, що може бути підставою для відмови в наданні послуг.