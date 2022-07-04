У "Дії" запускають тестування пенсійних посвідчень та посвідок на проживання

Невдовзі можна буде скористатися двома новими документами в застосунку "Дія".
У застосунку "Дія" починають тестувати два нових документа – пенсійні посвідчення та посвідки на проживання. Користувачі можуть зареєструватися на бета-тест у застосунку.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку.
Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки)
Для тестування посвідки потрібно мати:
- Посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року;
- Банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC.
Для бета-тестування нових послуг необхідно зареєструватись за посиланням.
Нагадаємо, понад 220 тисяч українців залишили у "Дії" заявки на компенсацію зруйнованого окупантами житла.
Читайте також:
- Федоров повідомив, чи приходитимуть повістки українцям через "Дію"
- Водійські документи не відображаються в "Дії": автомобілістам розповіли, що потрібно робити
- У Мінцифри розповіли, як працюватиме розмитнення авто в "Дії"