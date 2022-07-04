У "Дії" запускають тестування пенсійних посвідчень та посвідок на проживання

У "Дії" запускають тестування пенсійних посвідчень та посвідок на проживання

Невдовзі можна буде скористатися двома новими документами в застосунку "Дія".

У застосунку "Дія" починають тестувати два нових документа – пенсійні посвідчення та посвідки на проживання. Користувачі можуть зареєструватися на бета-тест у застосунку.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Українці зможуть скористатися пенсійним просто у смартфоні, а іноземцям, які перебувають в Україні, не потрібно буде носити фізичну картку.

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки)

Для тестування посвідки потрібно мати:

Посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року;

Банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID, а також смартфон із NFC.

Для бета-тестування нових послуг необхідно зареєструватись за посиланням.

Нагадаємо, понад 220 тисяч українців залишили у "Дії" заявки на компенсацію зруйнованого окупантами житла.

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