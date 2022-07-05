У "Дії" запускають тестування пенсійних посвідчень та посвідок на проживання: деталі від Мінцифри

У "Дії" запускають тестування пенсійних посвідчень та посвідок на проживання: деталі від Мінцифри

У застосунку "Дія" починають тестувати два нових документи: пенсійні посвідчення та посвідки на проживання.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що пенсійні посвідчення у застосунку будуть як за віком, так і за інвалідністю.

Деталі розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Баннік в ефірі 1+1 під час телемарафону у вівторок, 5 липня.

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"Ми працюємо зараз на те, щоб запровадити пенсійні посвідчення та е-посвідки на тимчасово проживання. Ще не запустилися, але зупистився набір на бета-тестування. Наступного або наприкінці цього тижня вийде запустити. Пенсійні посвідчення включають як пенсійне посвідчення за віком, так і за інвалідністю. І це буде так само додатковий документ у "Дії", - сказав Баннік.

Він зауважив, що ці документи передбачатимуть перевірку в онлайн, а також можливість отримання копії.

"Тут важливо, по-перше, ми позбавляємо людину від необхідності мати документ при собі. Ну і додатковий момент, дуже часто, будемо відвертими, оскільки паперових паспортів в "Дії" немає і не буде, дуже часто пенсійні посвідчення люди використовують документ, яка посвідчує його особу, а не тільки як підтвердження того чи іншого статусу. То у таких людей з'явиться така можливість. Ми з Пенсійним фондом пропрацьовуємо, щоб там завжди були фотографії. Всі ці документи, звісно, передбачають і перевірку онлайн, і якщо документ це дозволяє, то можливість отримання його копії", - додав керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації.

За його словами, Україна за рівнем цифровізації за декілька років досягла високих результатів. Естонія починає визнавати, що Україна "зробила величезний крок і все-таки вона починає претендувати на номер один".

Нагадаємо, понад 220 тисяч українців залишили у "Дії" заявки на компенсацію зруйнованого окупантами житла.

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