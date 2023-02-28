У "Дії" запустили опитування про 8 березня: чи залишати цей день вихідним

У застосунку "Дія" запустили опитування щодо святкування 8 березня - Міжнародного жіночого дня. Українцям пропонують вирішити, чи залишати цей день вихідним після перемоги у війні проти агресорки РФ.

Про цеу Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У парламенті вирішують, що робити з 8 березня після нашої перемоги. Є два варіанти: залишити офіційним вихідним чи зробити робочим днем", - наголосив він.

До слова, перед опитуванням в "Дії" українцям пропонують послухати звернення депутатки Марини Бардіної. Вона пояснює історичні передумови та важливість 8 березня.

Голосування врахують перед ухваленням законопроєкту. Опитування триватиме від 28 лютого до 6 березня.

Нагадаємо, через війну, яку розв'язала Росія проти України, 8 березня 2023 року для українців не буде додатковим вихідним днем. Так, 2023-го Міжнародний жіночий день припадає на середу. Для українців ця дата мала бути державним вихідним. Однак згідно з законом України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" всі вихідні скасовано, поки діє воєнний стан.

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