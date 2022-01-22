У "Дії" запустять послугу "єЗахист": що це таке і навіщо потрібне

У "Дії" запустять послугу "єЗахист": що це таке і навіщо потрібне

Українці отримають інформацію, в яких реєстрах розміщені їхні персональні дані.

У додатку "Дії" невдовзі з'явиться послуга "єЗахист".

Про це повідомив міністр цифрової транформації Михайло Федоров.

"Ми вирішили запустити найближчим часом послугу "єЗахист" у додатку "Дія". Де кожен громадянин зможе дізнатися про базові правила кібербезпеки, в яких реєстрах є інформація про них. Наступним кроком буде запуск сервісу, де кожному українцю надходитиме повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі", - зазначив Михайло Федоров.

Нагадаємо, кіберзлочинці виставили на продаж базу з 13,5 млн персональних даних громадян України з "Дії". У Міністерстві та Комітеті з цифрової трансформації України оголошення про продаж "злитих" даних українців внаслідок кібератаки назвали провокацією та продовженням гібридної війни.

Михайло Федоров розповів про нещодавню кібератаку і чи вплинула вона на "Дію"

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