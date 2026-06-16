У "Дії" запустили комплексну послугу для військових і родин: що входить та як скористатися

Комплексна послуга для військових у «Дії»

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На порталі «Дія» з’явилася нова послуга для військових та їхніх родин. Зокрема, йдеться про спільну заяву на оформлення одразу кількох послуг для чинних та звільнених військовослужбовців.

Про це повідомили на порталі «Дія».

У «Дії» з’явилася нова послуга для військових: що варто знати

На порталі «Дія» запустили комплексну послугу для військовослужбовців та їхніх родин. Сервіс працюватиме для чинних військовослужбовців, тих, хто звільнився зі служби, а також для родин загиблих захисниць та захисників.

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Тепер на порталі «Дія» можна оформити одразу кілька державних послуг, подавши лише одну спільну заяву. За словами розробників, у майбутньому перелік доступних сервісів у межах цієї послуги буде розширюватися.

У єдине звернення військові зможуть оформити надання таких послуг:

статус особи з інвалідністю внаслідок війни або статус члена сімʼї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці;

одноразову грошову допомогу від Міністерства у справах ветеранів;

соціальні послуги (супровід, консультування, психологічну підтримку, догляд тощо).

Для користування сервісом потрібно авторизуватися в кабінеті громадянина на порталі, вказати тип заявника, вибрати необхідні пункти та заповнити онлайн-форму.

Значна частина інформації про вас підтягнеться автоматично. Відсутні дані потрібно буде ввести вручну.

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Готову заяву про надання послуг потрібно підписати за допомогою «Дія.Підпис» чи іншого кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Термін опрацювання документів — від 30 календарних днів і може бути довшим — це залежить від кількості послуг, які ви обрали у заяві.

Сповіщення про результат надійде на електронну пошту заявника, а також відобразиться в особистому кабінеті на порталі «Дія» у розділі «Послуги» — «Замовлені послуги».

Правила переведення для військових 2026

Нагадаємо, Міністерство оборони України запровадило в застосунку «Армія+» автоматичне переведення військовослужбовців у межах оперативного підпорядкування корпусу.

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Цей механізм дозволив переміщення особового складу один раз на рік задля покращення внутрішніх процесів у війську. Спрощений порядок діятиме винятково за одночасного виконання чотирьох умов.

Військовослужбовець повинен мати звання до старшого сержанта включно, не обіймати офіцерських посад, служити у частині, яка входить до складу конкретного корпусу, та обирати для переведення частину в межах цього ж корпусу.

Офіцерський склад та бійці підрозділів поза секторами відповідальності корпусів ЗСУ під дію програми наразі не підпадають.

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