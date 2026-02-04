Створення "Дія.Підпису" оновлять: важливі зміни

Додаток Дія / © Міністерство цифрової трансформації

У застосунку «Дія» запровадять новий порядок створення та використання електронного підпису «Дія.Підпис». Всі користувачі зможуть активувати його тільки за допомогою NFC, повідомляють розробники сервісу.

Про це йдеться у повідомленні «Дія» у Telegram.

За новими правилами, щоб створити «Дія.Підпис», користувачу потрібно:

Відкрити у застосунку меню → «Дія.Підпис» → «Активувати Дія.Підпис».

Відсканувати номер ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки.

Прикласти документ до телефону для зчитування даних через NFC.

Підтвердити особу за допомогою фотоперевірки.

Створити шестизначний код для захисту підпису.

Раніше процес включав лише фотоверифікацію та п’ятипозиційний код. Тепер користувачі працюватимуть із шестизначним кодом.

Для тих, у кого «Дія.Підпис» уже створений, старі підписи залишаться дійсними. Проте під час повторного створення підпису або після закінчення його терміну дії процес буде доступний лише через NFC.

У відомстві наголосили, що для роботи нового процесу необхідно мати фізичний біометричний документ — ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на постійне чи тимчасове проживання. Також телефон повинен підтримувати технологію NFC. У разі відсутності біометричного документа або такого телефону скористатися сервісом не вийде.

