У "Дії" знову можна скористатись однією з послуг, яку призупинили на початку війни

До початку повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувались близько мільйона українців.

У застосунку "Дія" повернули можливість отримати довідку з Державного реєстру речових прав. Послугу було призупинено після початку повномасштабного вторгнення ворога.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Довідка дає можливість підтвердити те, що ви є власником тієї чи іншої нерухомості.

Федоров зазначив, що до повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 млн українців. За місяць від запуску на порталі Дія довідку отримали майже 18 тисяч разів.

"Наприклад, довідку можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви знімаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна. Після 24 лютого реєстри призупинили роботу в цілях безпеки. Від травня вони знову працюють. За цей час ми покращили послугу. Тепер отримати довідку можна всього за 5 секунд", - зазначив він.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" завершилося опитування щодо дати святкування Різдва - 25 грудня чи 7 січня.

У "Дії" також оновили COVID-сертифікати. Тепер у ньому можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини проти коронавірусу.

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