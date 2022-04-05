У "Дії" знову можна зареєструвати ТОВ: як це зробити

У "Дії" знову можна зареєструвати ТОВ: як це зробити

Від початку війни реєстрація була вимкнена з міркувань безпеки.

На порталі "Дія" знову можна зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту.

Про це повідомили в Telegram Міністерства цифрової трансформації України. Від початку війни реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю була вимкнена з міркувань безпеки.

Зареєструвати ТОВ у "Дії" можна так:

Перейти на портал та авторизуватися Заповнити онлайн-форму Обрати необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту "за замовчуванням" Перевірити дані та підписати документи за допомогою КЕП

"Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора. Про результат розгляду ви можете дізнатися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" або ж з електронного листа, який ми надішлемо вам на пошту. Без відвідування установ, черг та паперів", – йдеться у повідомленні.

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