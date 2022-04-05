У "Дії" знову можна зареєструвати ТОВ: як це зробити

Від початку війни реєстрація була вимкнена з міркувань безпеки.
На порталі "Дія" знову можна зареєструвати ТОВ на підставі модельного статуту.
Про це повідомили в Telegram Міністерства цифрової трансформації України. Від початку війни реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю була вимкнена з міркувань безпеки.
Зареєструвати ТОВ у "Дії" можна так:
- Перейти на портал та авторизуватися
- Заповнити онлайн-форму
- Обрати необхідні опції модельного статуту або редакцію статуту "за замовчуванням"
- Перевірити дані та підписати документи за допомогою КЕП
"Заявка буде автоматично надіслана до державного реєстратора. Про результат розгляду ви можете дізнатися в кабінеті громадянина на порталі "Дія" або ж з електронного листа, який ми надішлемо вам на пошту. Без відвідування установ, черг та паперів", – йдеться у повідомленні.
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