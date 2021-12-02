У Дніпрі 10-річна дівчинка просила на вулиці милостиню, щоб зібрати собі гроші на ліки від бронхіту

Лікарі підозрюють, що у дитини пневмонія.
У Дніпрі з вулиці забрали хвору дитину, яка збирала гроші, щоб придбати собі ліки від кашлю.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.
Зазначається, що змерзлу дівчинку, яка жебракувала, помітив перехожий і звернувся до поліції. Він відвіз дитину до лікарні, бо та, за його словами, сильно кашляла.
"Поліцейські поспілкувалися з дівчинкою. Вона розповіла, що прийшла зі школи додому, де застала свою матір у нетверезому стані, а потім пішла до магазину та аптеки, оскільки захворіла", -повідомляють у поліції.
Оскільки дитина не мала грошей, вона почала просити милостиню у перехожих.
У медзакладі дитину оглянув лікар. Він запідозрив у неї не лише бронхіт, а й пневмонію. Дівчинку шпиталізували.
"Патрульні викликали працівника ювенальної превенції для фіксування вказаного факту. Матір дитини повідомили про місцеперебування її доньки. Надалі справою займатиметься ювенальна превенція", - зазначили патрульні.
Нагадаємо, що 13-річна харків'янка звернулася по допомогу до соцпрацівників, аби ті забрали її від матері. Дівчинка розповіла, щоб вижити, їй доводилося жебракувати.