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У Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які замовив в Інтернеті

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які замовив в Інтернеті

Хлопчик отруївся замовленими через Інтернет мухоморами / Фото: pixabay.com

Хлопчик вживав отруйні гриби у сушеному меленому вигляді. Внаслідок цього у нього виникли галюцинації, сухість у роті, блювота, запаморочення.

У Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які самостійно замовив в Інтернеті. З отруєнням дитину ушпиталили до лікарні.

Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Хлопчик самостійно замовив гриби-мухомори через Інтернет та вживав їх у сушеному меленому вигляді. Перші клінічні прояви з’явилися через годину після вживання грибів у вигляді галюцинацій, сухості у роті, блювоти, запаморочення.

За медичною допомогою батьки хлопчика звернулися аж за 3 години після появи у нього перших симптомів отруєння. Дитину ушпиталили до реанімаційного відділення у стані середньої важкості з діагнозом "отруєння дикорослими грибами". Наразі хлопчик перебуває на лікуванні.

Раніше повідомлялося, що росіянин отруївся мухоморами, які вживав "для покращення сну". Також у Москві депутат потрапив до реанімації після розваг із 27-річною коханкою та вживання мухоморів.

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Дата публікації
Перегляди
229
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