У Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які замовив в Інтернеті

Хлопчик вживав отруйні гриби у сушеному меленому вигляді. Внаслідок цього у нього виникли галюцинації, сухість у роті, блювота, запаморочення.
У Дніпрі 11-річний хлопчик отруївся мухоморами, які самостійно замовив в Інтернеті. З отруєнням дитину ушпиталили до лікарні.
Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.
Хлопчик самостійно замовив гриби-мухомори через Інтернет та вживав їх у сушеному меленому вигляді. Перші клінічні прояви з’явилися через годину після вживання грибів у вигляді галюцинацій, сухості у роті, блювоти, запаморочення.
За медичною допомогою батьки хлопчика звернулися аж за 3 години після появи у нього перших симптомів отруєння. Дитину ушпиталили до реанімаційного відділення у стані середньої важкості з діагнозом "отруєння дикорослими грибами". Наразі хлопчик перебуває на лікуванні.
Раніше повідомлялося, що росіянин отруївся мухоморами, які вживав "для покращення сну". Також у Москві депутат потрапив до реанімації після розваг із 27-річною коханкою та вживання мухоморів.
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