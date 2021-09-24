У Дніпрі 11-річний хлопчик у школі по-звірячому побив свою бабусю

У Дніпрі 11-річний хлопчик у школі по-звірячому побив свою бабусю

Допомогу скривавленій жінці надавали вчителі школи.

У Дніпрі на території 141 школи стався кричущий випадок.11-річний хлопчик жорстоко відгамселив свою бабусю.

Про це повідомляє "Наше місто".

Шокуючий інцидент стався 22 вересня на території 141-ї школи. 11-річний хлопчик, який навчається у 5 класі цього закладу, напав на свою бабусю. П'ятикласник гамселив стареньку руками по обличчю і голові,а також до крові розбив їй ніс.

Першу допомогу жінці надавали працівники школи.

На місце пригоди очевидці викликали швидку та поліцію.Малого агресора забрали до однієї із дитячих лікарень, де він зараз проходить обстеження.

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради розповіли, що за результатами обстеження стане зрозуміло, що з дитиною, чому він перебуває в емоційно нестабільному стані.

Відомо, що хлопчика виховує бабуся, яка, за словами педагогів, його дуже любить.

Нагадаємо, що у Дубні на Рівненщині 46-річний чоловік жорстоко побив 67-річну матір, яка щойно повернулася із заробітків.

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