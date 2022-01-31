У Дніпрі 12-річний жартівник "замінував" школу: відповідатимуть його батьки

У Дніпрі 12-річний жартівник "замінував" школу: відповідатимуть його батьки

З будівлі одразу евакуювали майже 300 дітей та весь персонал.

У Дніпрі правоохоронці знайшли "мінера", який нещодавно повідомив про бомбу в одній з міських шкіл. Ним виявився 12-річний учень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, інформація про можливу бомбу надійшла вранці 31 січня — під загрозою була одна зі шкіл у Новокодакському районі міста. З будівлі одразу евакуювали майже 300 дітей та весь персонал. На місце відправили рятувальників, правоохоронців, медиків та кінологів із собаками.

Будівлю перевірили експерти, проте жодних небезпечних для життя предметів не виявили. Згодом копи встановили і особистість “мінера”. Ним виявився учень 7 класу іншої школи, розташованої у цьому районі.

“За неправдиве повідомлення про мінування навчального закладу на батьків дитини поліцейські ювенальної превенції склали адміністративний протокол за ст. 184 КУпАП (“Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей”). Батькам школяра загрожує штраф”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Кривому Розі "мінер" заклав "бомбу" у будівлю СБУ: вимагає затримати місцевого мешканця.

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