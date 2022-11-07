У Дніпрі 13-річний хлопець випадково проковтнув голку (фото)

У Дніпрі 13-річний хлопець випадково проковтнув голку. Перелякані батьки привезли дитину до лікарні, де її врятували хірурги.

Пацієнту оперативно зробили рентген, після чого ситуація могла отримати кілька варіантів розвитку - гастроскопія або ж оперативне втручання, якщо голка пошкодить внутрішні органи, розповіли в Регіональному медичному центрі родинного здоров'я.

"Втім наші хірурги передбачили менш механічний, проте й доволі ризикований варіант: постійне динамічне спостереження (пальпація живота, повторні знімки), відтак був шанс, що голка вийде сама", - розповіли в медичному центрі.

Згідно з медичною статистикою, це одні з найчастіших варіантів розвитку подій, оскільки шляхів для голки не так багато - або в травний тракт, або в легені через дихальний хід, або в серце.

"Та в нашому випадку на другу добу постійного спостереження лікарями, вдалося досягти хепіенду, голка вийшла природнім шляхом (на щастя) не пошкодивши жодного органу", - зазначили медики.

Батьків застерігають: у подібних випадках в жодному разі не займайтеся самолікуванням, а негайно звертайтеся по медичну допомогу.

Фото: Регіональний медичний центр родинного здоров'я

Фото: Регіональний медичний центр родинного здоров'я

Нагадаємо, у Дніпрі в лікарні імені Мечникова рятують хлопця на ім'я Іван, який потрапив під розрив міни та втратив ноги. Головний лікар Сергій Риженко показав жахливі кадри, як під час операції з живої тканини йде дим.

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