У Дніпрі 13-річний хлопець випадково проковтнув голку (фото)

Батькам пояснили, що робити в подібних випадках.
У Дніпрі 13-річний хлопець випадково проковтнув голку. Перелякані батьки привезли дитину до лікарні, де її врятували хірурги.
Пацієнту оперативно зробили рентген, після чого ситуація могла отримати кілька варіантів розвитку - гастроскопія або ж оперативне втручання, якщо голка пошкодить внутрішні органи, розповіли в Регіональному медичному центрі родинного здоров'я.
"Втім наші хірурги передбачили менш механічний, проте й доволі ризикований варіант: постійне динамічне спостереження (пальпація живота, повторні знімки), відтак був шанс, що голка вийде сама", - розповіли в медичному центрі.
Згідно з медичною статистикою, це одні з найчастіших варіантів розвитку подій, оскільки шляхів для голки не так багато - або в травний тракт, або в легені через дихальний хід, або в серце.
"Та в нашому випадку на другу добу постійного спостереження лікарями, вдалося досягти хепіенду, голка вийшла природнім шляхом (на щастя) не пошкодивши жодного органу", - зазначили медики.
Батьків застерігають: у подібних випадках в жодному разі не займайтеся самолікуванням, а негайно звертайтеся по медичну допомогу.
Нагадаємо, у Дніпрі в лікарні імені Мечникова рятують хлопця на ім'я Іван, який потрапив під розрив міни та втратив ноги. Головний лікар Сергій Риженко показав жахливі кадри, як під час операції з живої тканини йде дим.
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