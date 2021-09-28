У Дніпрі 14-річний підліток опинися на хірургічному столі після лікування застуди

У Дніпрі 14-річний підліток опинися на хірургічному столі після лікування застуди

Підліток ненароком проковтнув сторонній предмет.

У Дніпрі підліток потрапив на операційний стіл після того, як намагався пролікувати застуду.

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Про це повідомляє "Дніпро обласний".

У Дніпрі 14-річного підлітка доправили до дитячого ендоскопічного центру. Він ненароком проковтнув пластиковий розпилювач ліків, коли обробляв горло.

У медзакладі підлітка обстежили і виявили, що сторонній предмет пройшов крізь увесь організм і зупинився у дванадцятиперстній кишці.

Медикам за допомогою спеціального зонду під місцевою анестезією дістали розпилювач.

Нагадаємо, що однорічного малюка, який ледь не загинув через металевий болт, врятували у Дніпрі. Рахунок йшов буквально на хвилини.

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