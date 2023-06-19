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У Дніпрі померла 16-річна дівчина після того, як переїла свіжих ягід

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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У Дніпрі померла 16-річна дівчина після того, як переїла свіжих ягід

У Дніпрі померла 16-річна дівчина / Фото: pixabay.com

Причина смерті наразі невідома, триває судово-медична експертиза.

У Дніпрі на вулиці Донецьке шосе, що в Індустріальному районі, померла 16-річна дівчина. Трагедія сталася 16 червня.

За інформацією місцевого видання "Інформатор", перед смертю підліток переїла свіжих ягід: шовковицю, полуницю та червону смородину. 

У поліції ТСН.ua не підтверджують і не заперечують інформацію щодо причин загибелі дівчини. Кажуть, наразі триває судово-медична експертиза, результати якої будуть оприлюднені пізніше.

Нагадаємо, в Одесі чотирирічні двійнята померли після того, як поїли овочів з ринку. Дітям стало зле і мати спробувала самотужки надати їм медичну допомогу. Коли це не допомогло – покликала медичну сестру. Однак стан дітей різко погіршився.

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Дата публікації
Перегляди
21к
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