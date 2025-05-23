ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
562
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі 17-річна дівчина танцювала на могилах під російський трек: чим усе закінчилося

Ролик швидко поширився в соцмережах і викликав хвилю обурення.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Цвинтар

Цвинтар / © Фото з відкритих джерел

У Дніпрі 17-річну дівчину притягнули до відповідальності за зухвалу витівку на кладовищі.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

Вона зняла відео для TikTok, на якому танцює біля могил під російську пісню.

Інцидент стався на кладовищі в Соборному районі. Поліція встановила особу дівчини та провела з нею і її матір’ю профілактичну бесіду. На підлітку склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП — «дрібне хуліганство».

Матеріали справи скерують до суду.

«Поліція закликає дотримуватися норм етичної поведінки, особливо в місцях памʼяті та скорботи. Навіть створюючи контент для соцмереж, варто зберігати повагу до оточення», — додали в поліції.

Нагадаємо, за словами адвокатки Ірини Ан, прослуховування російської музики чи іншого російськомовного контенту в машині з відчиненими вікнами чи у громадському транспорті заборонено законом.

«Станом на сьогодні в Україні є заборона на публічну демонстрацію російськомовного контенту. Це випадки, коли людина не слухає певний російськомовний контент десь у себе в навушниках, наприклад, а саме вмикає голосно на аудіоколонці на вулиці, навіть умовно в машині, але з відчиненими вікнами», — сказала Ірина Ан.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie