У Дніпрі 17-річна дівчина танцювала на могилах під російський трек: чим усе закінчилося

Цвинтар / © Фото з відкритих джерел

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У Дніпрі 17-річну дівчину притягнули до відповідальності за зухвалу витівку на кладовищі.

Про це повідомили в поліції Дніпра.

Вона зняла відео для TikTok, на якому танцює біля могил під російську пісню.

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Інцидент стався на кладовищі в Соборному районі. Поліція встановила особу дівчини та провела з нею і її матір’ю профілактичну бесіду. На підлітку склали адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП — «дрібне хуліганство».

Матеріали справи скерують до суду.

«Поліція закликає дотримуватися норм етичної поведінки, особливо в місцях памʼяті та скорботи. Навіть створюючи контент для соцмереж, варто зберігати повагу до оточення», — додали в поліції.

Нагадаємо, за словами адвокатки Ірини Ан, прослуховування російської музики чи іншого російськомовного контенту в машині з відчиненими вікнами чи у громадському транспорті заборонено законом.

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«Станом на сьогодні в Україні є заборона на публічну демонстрацію російськомовного контенту. Це випадки, коли людина не слухає певний російськомовний контент десь у себе в навушниках, наприклад, а саме вмикає голосно на аудіоколонці на вулиці, навіть умовно в машині, але з відчиненими вікнами», — сказала Ірина Ан.