У Дніпрі 19-річна мати намагалася продати 2-річного сина за 1 млн грн: деталі шокувальної історії

Горе-мати вирішила продати свого сина, бо він нібито заважав їй влаштовувати особисте життя, а на отримані грощі відкрити власний бізнес.

У Дніпрі 19-річна жителька була затримана під час спроби продати свого дворічного сина за мільйон гривень.

Про це передають Офіс генпрокурора і Нацполіція.

Купити сина 19-річна горе-мати запропонувала купити дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч.

23 квітня жінка взяла дитину та прийшла на визначене місце, де "продала" хлопчика за мільйон гривень.

Мати вирішила продати сина, бо "заважав" її особистому життю / Фото: Національна поліція України

За інформацією правоохоронців, підозрювана вирішила продати свого 2-річного сина, бо він заважав їй влаштовувати особисте життя. Вона не бажала виховувати та піклуватися про дитину. На отримані гроші планувала відкрити власний бізнес.

На виручені гроші вона планувала відкрити бізнес

Підозрювану затримали під час передавання дитини. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зараз хлопчиком опікуються лікарі.