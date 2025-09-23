У Дніпрі 19-річна онука знущалась над своєю бабусею: деталі інциденту

Жінка / © pixabay.com

Реклама

У Самарському районі Дніпра 19-річна дівчина тривалий час знущалася з літньої жінки, погрожуючи їй та завдаючи фізичного болю.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області у Facebook.

За даними слідства, підозрювана систематично принижувала гідність літньої жінки, погрожувала їй та завдавала фізичного болю. Працівники сектору протидії домашньому насильству неодноразово фіксували ці випадки. На дівчину раніше вже складали адміністративні протоколи за статтею 173-2 КУпАП (домашнє насильство).

Реклама

Незважаючи на профілактичні заходи та попередження про кримінальну відповідальність, зловмисниця не припиняла своїх дій. У зв’язку з цим, слідчі Самарівського районного відділу поліції повідомили їй про підозру за статтею 126-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Одесі 58-річна жінка примушувала свою 96-річну матір просити милостиню. Старенька вже не рухалася і не говорила.