У Дніпрі 22-річний охоронець ресторану жорстоко побив відвідувача: йому загрожує до восьми років в'язниці

У Дніпрі 22-річний охоронець ресторану жорстоко побив відвідувача: йому загрожує до восьми років в'язниці

Медикам вдалося врятувати потерпілого і поставити його на ноги.

У Дніпрі під суд відправили охоронця одного з ресторанів, який побив відвідувача. За це йому загрожує до восьми років в'язниці.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

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Як стало відомо, інцидент стався ще в травні 2021 року. Тоді між 22-річним охоронцем закладу і відвідувачем стався конфлікт, в результаті якого громадянин побив місцевого мешканця. Згодом медики зафіксували у відвідувача відкриту черепно-мозкову травму, а також забій головного мозку третього ступеня.

“Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно 22-річного громадянина за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння”) КК України”, — підкреслили в прокуратурі області.

Нагадаємо, що на Львівщині аматорський матч закінчився жорсткою бійкою фанатів, гравців і суддів.

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