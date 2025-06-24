Кривавий удар по Дніпру: у місті оголошено День жалоби за загиблими

День жалоби / © daylife.com

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У середу, 25 червня, у Дніпрі буде день жалоби за жертвами російської атаки, яка сталася 24 червня. Внаслідок обстрілу загинули 17 людей, постраждали понад 200 осіб, серед них — 19 дітей.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов у Facebook.

«Це — безпрецедентна кількість руйнувань, яких місто ще не бачило за весь час повномасштабної війни… Усі служби працюють. Поліція, рятувальники, комунальники. На місцях розгорнуті намети, де приймають заявки щодо постраждалого майна», — розповів Філатов.

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За його словами, остаточні підрахунки руйнувань і пошкоджень ще не завершені, проте вже зараз перелік збитків є «просто величезним».

«У житлових будинках та різних комунальних закладах по місту маємо понад 2 (!) тисячі самих лише потрощених вікон. Загалом пошкоджено майже 50 багатоповерхівок, у деяких понівечені також покрівлі. Значні руйнування й у приватному секторі. Лишень на цю мить до адміністрації Новокодацького району зафіксовано майже 400 (!!!) звернень від людей. І ці заявки продовжують надходити. Постраждали майже 40 навчальних закладів — звичайні ліцеї та гімназії, дитсадки, музичні школи та профтехучилища», — зазначив міський голова.

Також зазнали пошкоджень медичні заклади — лікарні, амбулаторії, стоматполіклініка.

Постраждав громадський транспорт: уражені три трамвайні вагони, пошкоджена опора контактної мережі. Зачепило диспетчерські та майстерні електротранспорту, в одному з депо побило покрівлю.

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Крім того, пошкодження зафіксовано на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції, у 16 районних та прибудинкових котельнях, на Льодовій арені, у виправній колонії, будівлях хлібзаводу, одному з промислових підприємств, районних адміністрацій та держказначействі.

Нагадаємо, Росія завдала масованого балістичного удару по Дніпру та Дніпропетровщині. 24 червня армія РФ здійснила потужну балістичну атаку на Дніпро та область. За даними моніторингових каналів, для удару були використані ракети «Іскандер-М».

Внаслідок балістичного удару пошкоджено пасажирський потяг «Одеса — Запоріжжя». «Приліт» стався поблизу потяга, а вибухова хвиля пошкодила вагони. На щастя, серед пасажирів та працівників «Укрзалізниці» ніхто не загинув.