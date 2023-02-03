У Дніпрі 41-річний чоловік через ревнощі порізав горло молодшому супернику монтажним ножом: фото

У Дніпрі затримали чоловіка за замах на вбивство знайомого.

У Дныпрі через ревнощі до співмешканки підозрюваного між двома чоловіками виникла сварка. Під час бійки нападник схопив монтажний ніж та завдав знайомому ножові поранення у шию. 37-річного чоловіка госпіталізували до лікарні.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Злочин стався 2 лютого близько 02:30 у квартирі зловмисника, розташованій у Чечелівському районі міста. Через ревнощі 41-річний чоловік поранив ножом свого 37-річного знайомого.

Зловмисника затримали, а з місця події вилучили знаряддя злочину - монтажний ніж.

Фото: ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові 32-річний чоловік задушив рідного брата.

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